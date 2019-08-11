İsrail güvenlik güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere sert müdahale; onlarca yaralı var
1 saat önce
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti.
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti. İsrail polisi Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Olayda onlarca Filistinli yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:36
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