İsrail güvenlik güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere sert müdahale; onlarca yaralı var
20 dakika önce
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti. İsrail polisi Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Olayda onlarca Filistinli yaralandı.
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti.
Polis, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20
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