İsrail güvenlik güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere sert müdahale
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İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti.
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:12
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