İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı-2 (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı-2 (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı-2 (GÖRÜNTÜLERLE)

6 saat önce

Kudüs'ün merkezinde İsrail güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı.

İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı-2 (GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

Kudüs'ün merkezinde İsrail güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı. Olayda biri ağır, 12 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, Kudüs'ün merkezinde bir araç, İsrail güvenlik güçlerinin grup halinde bulunduğu alana daldı. Olayda biri ağır olmak üzere 12 İsrail polisi yaralandı. Şüphelinin kullandığı aracın, Kudüs'ün Bayt Jala bölgesinde bulunduğu, sürücünün kimliğinin ise tespit edildiği belirtildi.

İsrail resmi makamları olayın 'kasıtlı bir saldırı' olduğunu; sürücünün ise arandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik güçleri

- Polis kordonu

-Detaylar


İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkentine saldırdı
Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:54:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı-2 (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]