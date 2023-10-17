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İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin - Son Dakika

İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:00

İsrail Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığını duyurarak, ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede Türkiye'yi terk etmesini istedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneyi vurması sonucu daha da alevlenen İsrail- Filistin çatışması sonrası İsrail Güvenlik Konseyi'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail, vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı.

"EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'Yİ TERK EDİN"

Times of Israel'de yer verilen habere göre, İsrail Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığını duyurarak, ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede Türkiye'yi terk etmesi yönünde çağrı yaptı.

FAS'TAKİ İSRAİLLİLERE UYARI

Öte yandan İsrail Güvenlik Konseyi, Fas'a yönelik alarm seviyesini 2'nci seviyeye çıkararak, bölgedeki İsrailli turistlere dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Seyahat

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Son Dakika Seyahat İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin - Son Dakika
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