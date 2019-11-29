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İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi
6 saat önce
İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:54 Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını bombaladı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını belirtti. Adraee, saldırının Gazze'den atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.
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