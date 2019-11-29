İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını belirtti. Adraee, saldırının Gazze'den atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.