Son Dakika Haberleri: İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi
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İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi

6 saat önce

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi, System.String[]

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını belirtti. Adraee, saldırının Gazze'den atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail, Gazze, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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