İsrail, Hamas'ın saldırılarına karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonunu başlattı - Son Dakika

İsrail, Hamas'ın saldırılarına karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonunu başlattı

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:10

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşılık başlatılan 'Demirden Kılıçlar' operasyonu hakkında bilgi vererek saldırı görüntüleri paylaştı. IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Bugün Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yaklaşık 2.200 roket fırlatıldığı ve bir dizi Hamas gücünün de İsrail'in güneyindeki topraklara sızdığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşılık başlatılan 'Demirden Kılıçlar' operasyonu hakkında bilgi vererek saldırı görüntüleri paylaştı.

YEDEK ASKER SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

IDF Sözcüsü Hagari açıklamasında, "Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık" dedi.

İsrail güçleri, karşı saldırı görüntüsünü paylaştı

HAMAS GÜÇLERİ, İSRAİL TOPRAKLARINA SIZDI

Açıklamada ayrıca bugün Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yaklaşık 2.200 roket fırlatıldığı, buna paralel olarak bir dizi Hamas güçlerinin de İsrail'in güneyindeki İsrail topraklarına sızdığı ifade edildi.

İsrail güçleri, karşı saldırı görüntüsünü paylaştı

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 22 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 250'yi geçti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri, karşı saldırı görüntüsünü paylaştı
İsrail güçleri, karşı saldırı görüntüsünü paylaştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsrail, Hamas'ın saldırılarına karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonunu başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Hamas'ın saldırılarına karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonunu başlattı - Son Dakika
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