İsrail Hamas Lideri Heniyye'nin Ofisini Vurdu
1 saat önce
İsrail savaş uçakları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze kentindeki ofisini bombaladı.
İsrail
savaş uçakları, Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
'nin Gazze
kentindeki ofisini bombaladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Heniyye'nin ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.
İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi
'nden atılan bir roketin Tel Aviv
'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:26 Kaynak: AA
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak