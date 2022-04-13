İsrail Hamursuz Bayramı'nda kurban sunusunun Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika
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İsrail Hamursuz Bayramı'nda kurban sunusunun Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı

13.04.2022 15:35
İsrail Hamursuz Bayramı'nda kurban sunusunun Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurbanlarını Mescid-i Aksa'da sunmak isteyen Yahudiler olduğu iddiaları tamamen asılsız." ifadesini kullandı.

Statükoyu koruduklarını kaydeden Gendelman, Kudüs'te veya herhangi bir yerdeki kamu düzeni ve güvenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise son günlerde sosyal paylaşım sitelerinde Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlara ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Her yıl bu dönemlerde yapılan benzer paylaşımların "fitne çıkarmayı, provokasyonu ve halkı kasıtlı şekilde yanıltmayı" hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, Hamursuz Bayramı'nda Yahudi yerleşimcileri kurban merasimini Mescid-i Aksa'da yapmaya teşvik eden İsrailliye işaret edilerek, başkalarına kanun dışı hareket etme çağrısında bulunan şüphelinin, güvenlik güçleri tarafından gelecek ayın ortasına kadar Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz (Pesah) Bayramı bir hafta devam ediyor.

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Hamursuz Bayramı, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Hamursuz Bayramı'nda kurban sunusunun Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Hamursuz Bayramı'nda kurban sunusunun Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika
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