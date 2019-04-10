Son Dakika Haberleri: İsrail Hapisanelerinde Açlık Grevlerine Başlayan Filistinlilerin Sayısı Artıyor

İsrail Hapisanelerinde Açlık Grevlerine Başlayan Filistinlilerin Sayısı Artıyor

29 dakika önce

İsrail hapishanelerindeki hak ihlallerini protesto için süresiz açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların sayısı 400'e yaklaştı.

İsrail Hapisanelerinde Açlık Grevlerine Başlayan Filistinlilerin Sayısı Artıyor, System.String[]
İsrail hapishanelerindeki hak ihlallerini protesto için süresiz açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların sayısı 400'e yaklaştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Necef (Negev), Rimon, Nefha, İşel, Ofer, Celbu ve Mecdu hapishanelerinde açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların sayısının yaklaşık 400'e ulaştığı kaydedildi.

Heyetin açıklamasında hapishanelerde dolaylı olarak görüşmelerin olduğu belirtilirken, tutukluların hayati öneme sahip isteklerinin işgal yönetimi tarafından yerine getirilmesi için Mısır'ın baskı yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Esir Hareketi lider kadrosundan 150 kişinin katılımıyla başlayan süresiz açlık grevi "Onur Savaşı 2" ismiyle düzenlenen tepki faaliyetleri kapsamında yürütülüyor.

İsrail hapishanelerinde sinyal kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor. Filistinli tutuklular, sinyal kesici cihazların, sağlıklarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Geçen pazartesi günü Filistin Esirler Heyeti'nin yaptığı yazılı açıklamada, cezaevi idaresinin, tutukluların cep telefonu sinyalini kesici cihazların kaldırılması, Gazze'deki tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlaması, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, baskın operasyonlarının sonlandırılması ve tıbbi ihmallerin sona ermesi gibi taleplerini yanıtsız bırakıldığı vurgulanmıştı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin inatçı tavrı nedeniyle çıkmaz bir yola girildiğine işaret edilen açıklamada, devam edecek tepkilerin ilerleyen günlerde diğer hapishanelerde de açlık grevlerine neden olabileceği ifade edilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: AA
Filistin, İsrail, Güncel
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