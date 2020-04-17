İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli gazeteci bulunuyor - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli gazeteci bulunuyor

6 saat önce

Filistin Esirler Günü'nün 46. yılında İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli gazeteci bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli gazeteci bulunuyor, System.String[]

Filistin Esirler Günü'nün 46. yılında İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli gazeteci bulunuyor.


Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Estal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 2'si kadın 13 gazeteci bulunduğunu belirtti.


Estal, 17 Nisan Filistin Esirler Günü'nün, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

İsrail'in basın mensuplarına yönelik her türlü zorbalığını kınadığını söyleyen Estal, "İsrail, basın mensuplarının işine engel olarak, askerlerinin, Filistin halkına karşı işlediği suçların takip edilmesini engellemeyi amaçlıyor." dedi.

Estal, uluslararası kurumlara "Filistinli gazetecileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı ayrıca İsrail'in basın mensuplarına yönelik artan ihlalleri ve suçlarının endişe verici olduğunu ve bu durumun basın özgürlüğü ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.

Filistin makamlarının raporlarına göre, İsrail 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinliyi tutukladı.


Halihazırda İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 5 bine ulaşırken, bunlardan 10'u kanser olmak üzere 700'ünün hasta olduğu ifade ediliyor.

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:28 Kaynak: AA

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