İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi - Son Dakika

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Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler
Göstericilerin tutuklu resimlerini taşıması
İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudallal'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi. Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları destekleyen sloganlar attı.
Kaynak: AA
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