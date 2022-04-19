Gazze'de İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilere destek gösterisi - Son Dakika

İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile İslami Cihad Hareketine bağlı Muhce el- Kudüs Derneğinin düzenlediği eylemde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Halil Avavde ile Raid Rayyan'ın fotoğrafları taşındı.

FHKC yöneticilerinden Avad es-Sultan, burada yaptığı konuşmada, 48 gündür açlık grevini sürdüren Avavde'nin sağlık durumuna ilişkin uyarıda bulundu.

Açlık grevindeki tutukluların hayatından İsrail sorumlu

Sultan, açlık grevi yapan iki tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Muhce el-Kudüs Derneği Sözcüsü Tamer ez-Zeanin de İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını sürdürmesine tepki gösterdi.

"İdari tutukluluk" uluslararası yasalara aykırı

İdari tutukluluğun, uluslararası yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Zeanin, bu kapsamda hapiste bulunan kişilerin İsrail askeri mahkemelerine çıkmayı boykot ettiğini kaydetti.

Filistin Esirler Kulübü, Avavde'nin 48 gündür devam ettiği açlık grevi sonucunda sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.