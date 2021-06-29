İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklularla dayanışma gösterileri gerçekleştirildi.

Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerm, El-Bire, El Halil ve Beytüllahim kentlerindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binaları önünde bir araya gelen göstericiler, açlık grevindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

El-Bire kentindeki eyleme katılan Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi.

Ebu Atvan'ın sağlığı konusunda ciddi endişeler olduğunu ifade eden Ebubekir, uluslararası topluma "açlık grevindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Gazanfer Ebu Atvan 56, Cemal et-Tavil 27, Munif Ebu Atvan 6, Muhammed Ebu Fennune de 5 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Gazanfer Ebu Atvan ile Muhammed Ebu Fennune haklarındaki idari tutukluluğu, Cemal et-Tavil gazeteci kızı Büşra et-Tavil'in idari tutukluluğunu, Munif Ebu Atvan ise kız kardeşinin oğlu Gazanfer Ebu Atvan'ın idari tutukluğunu protesto ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.