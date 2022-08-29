İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular eylemlerini sürdürmeye kararlı

İsrail hapishanelerinde eylem yapan Filistinli tutukluların, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle eylemlerine devam etme kararı aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Hapishaneler İdaresi'nin, Filistinli tutuklulara yönelik bazı kısıtlamalar getirme planından vazgeçmediği ve tutuklularla yaptığı anlaşmalara uymadığı ifade edildi.

Şu ana kadar tutuklularla Hapishaneler İdaresi arasında bugünkü toplantı dışında ciddi bir görüşme olmadığının aktarıldığı açıklamada, bu toplantıya binaen, tutuklu Filistinlilerin, daha önce "eylül ayında açlık grevine başlanmasıyla son bulacağını" açıkladıkları eylem planını uygulamaya devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Filistinli tutuklulardan İsrail hapishanelerinde eylem

Filistinli tutuklular 22 Ağustos Pazartesi ve 24 Ağustos Çarşamba günü rutin güvenlik kontrolüne çıkmayı reddetmiş, getirilen yemekleri geri çevirmiş; 25 Ağustos Perşembe günü de cezaevi avlularında oturma eylemi yapmıştı.

Tutuklular, İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto ediyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti de 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'deki tüm hapishanelerde Filistinli tutukluların bulunduğu bölümlerde aşırı gerilim olduğuna dikkati çekmişti.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutuklulara ait elektronik cihazları ellerinden alması ve tutuklulara uygulanan tecridi sıkılaştırılması üzerine söz konusu gerilimin yaşandığına işaret edilmişti.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.