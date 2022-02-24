İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı

24.02.2022 20:59

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için uzun süreli açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş ile Mikdad el-Kavasime serbest bırakıldı.

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için uzun süreli açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş ile Mikdad el-Kavasime serbest bırakıldı.

Ebu Hevaş 141, Kavasime ise 113 günlük açlık grevlerini, İsrail makamlarıyla vardıkları anlaşma sonucu sona erdirmişti.

İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesinden bugün serbest bırakılan Ebu Hevaş ve Kavasime, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ez-Zahiriyye kontrol noktasına getirildi.

Ebu Hevaş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesine ve çocuklarına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Filistinli tutuklular, yaptıkları protestolarla İsrail hapishaneler idaresine karşı savaş veriyor ve kendilerine çeşitli cezalar uygulayan gardiyanlarla mücadele ediyor." diyen Ebu Hevaş, tutukluların halktan ve direniş güçlerinden destek beklediğini ifade etti.

Ebu Hevaş, 27 Ekim 2020'de başlayan idari tutukluluk cezasına karşı 141 gün boyunca açlık grevi yapmıştı.

Sağlık durumu kritik seviyeye ulaşan Ebu Hevaş, İsrail makamlarının tutukluluk süresinin sonlandığı 26 Şubat'ta serbest kalacağı yönündeki vaadi karşılığında açlık grevini bırakmıştı.

Ocak 2021'de tutuklanan Kavasime ise 113 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılma taahhüdüyle 11 Kasım 2021'de grevini sonlandırmıştı.

İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı
İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı
İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı

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Batı Şeria, Protesto, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerinde uzun süre açlık grevi yapan Filistinli tutuklular serbest kaldı - Son Dakika


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