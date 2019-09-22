Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinlinin açlık grevi sürüyor
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İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinlinin açlık grevi sürüyor

1 saat önce

İsrail'de iki ay önce idari tutukluluk kararıyla cezaevine konulan 4 Filistinlinin başlattığı açlık grevi sürüyor.

İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinlinin açlık grevi sürüyor, System.String[]

İsrail'de iki ay önce idari tutukluluk kararıyla cezaevine konulan 4 Filistinlinin başlattığı açlık grevi sürüyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Ahmed Gannam'ın 71, Sultan Halluf'un 67, İsmail Ali'nin 61, Tarık Kadan'ın 54 gündür açlık grevinde olduğu belirtildi.

Açlık grevi yapan Filistinli tutukluların zor şartlarla karşı karşıya bulunduğu, haklarındaki idari tutukluluğun bitirilmesi taleplerine İsrail'in aldırış etmediği kaydedilen açıklamada, İsrail'in açlık grevi yapan tutukluların direncini kırmaya çalıştığı, sağlık bakımından tehlikeli bir aşamaya gelmeleri için "intikam" amaçlı bazı uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, açlık grevi yapanların aile ziyaretlerinden mahrum bırakıldığı, avukatlarıyla dahi görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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