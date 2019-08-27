Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde
Son Dakika Güncel Haber

İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde

41 dakika önce

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli tutuklunun açlık grevi yaptığını açıkladı.

İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde, System.String[]

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli tutuklunun açlık grevi yaptığını açıkladı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden 9'unun açlık grevinde olduğu belirtildi.

Açlık grevindeki Filistinlilerin İsrail'in "idari tutukluluk" kararını protesto amacıyla grev yaptığı ifade edilirken, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis bölgesinden Huzeyfe Halebiye'nin açlık grevine 58 gündür devam ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, açlık grevindeki Filistinlilerin sağlık durumunun ise giderek kötüleştiğine dikkat çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor
Lübnan-İsrail gerginliği - ABD'li başkan yardımcısı: Her zaman İsrail'in yanında olacağız Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]