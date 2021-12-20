Üye Girişi
İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, mahkemeleri boykot etme kararı aldı - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, mahkemeleri boykot etme kararı aldı

20.12.2021 17:26
İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, mahkemeleri boykot etme kararı aldı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, İsrail mahkemelerini 1 Ocak'tan itibaren idari tutukluluk nedeniyle boykot edeceklerini duyurdu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, İsrail mahkemelerini 1 Ocak'tan itibaren idari tutukluluk nedeniyle boykot edeceklerini duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Kurulu Yardımcı Vekili Abdulkadir el-Hatib, Ramallah'da; Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş ise Gazze Şeridi'nde konuya ilişkin eşzamanlı iki basın toplantısı düzenledi.

Ramallah'taki basın toplantısında konuşan Hatib, "İdari tutuklular 2022'nin başından itibaren (idari tutuklulukla ilgilenen) İsrail mahkemelerini boykot edeceklerini duyurdu." dedi.

Bu kararın söz konusu mahkemelerin adaletle hükmetmesinin ümit edilmemesi ve bu mahkemelerin İsrail düzeninin bir parçası olması nedeniyle alındığına işaret eden Hatib, "Bu mahkemeler hayal ürünüdür ve gerçekle hiçbir ilgisi yok. Mahkumların asgari güvenlik ve konfordan yoksun araçlarla nakledilmeleri sürecinde yaşadıkları da ayrı bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki farklı grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Debabiş de düzenlediği basın toplantısında İsrail Hapishanelerinde İdari Tutuklular Komitesi'nin bildirisini okudu.

Debabiş, idari tutukluların, 1 Ocak'tan itibaren "işgal mahkemelerinin" idari tutukluluk kararlarına karşı kapsamlı bir boykot başlatacaklarını ifade etti.

"Bizim kararımız özgürlük... İdari tutuklamaya hayır" sloganıyla gerçekleştirilecek olan boykotun herkes için bağlayıcı ve genel olduğuna dikkati çeken Debabiş, tüm insan hakları kurumlarını ve avukatları "bu adımı destekleyerek, İsrail mahkemelerini boykot etmeye" çağırdı.

Filistin halkına, grup, sendika ve tüm oluşumlara "işgalcilerin saldırısını püskürtmeyi ve idari tutuklamayı durdurmayı amaçlayan bu ulusal projeyi destekleme" çağrısında bulunan Debabiş, dünya halklarından da İsrail'e idari tutukluluğu durdurması için baskı yapmalarını istedi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Filistin, İsrail, Gazze, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, mahkemeleri boykot etme kararı aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı         
17:19
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, mahkemeleri boykot etme kararı aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement