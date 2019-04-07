Son Dakika Haberleri: İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Açlık Grevini Erteledi

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Açlık Grevini Erteledi

12 dakika önce

İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başlama kararını erteledi.

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Açlık Grevini Erteledi, System.String[]
İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başlama kararını erteledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların açlık grevi kararını ertelediklerini belirterek, Filistinli tutuklu temsilcileri ile İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) yetkilileri arasında pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

Açlık greviyle ilgili nihai kararın pazarlığın sona ermesinden hemen sonra açıklanacağını vurgulayan Ebubekir, pazarlığın ne zaman sona ereceğini ilişkin bir tarih ise vermedi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların kullanması için ankesörlü telefonların bağlanacağını aktaran Filistin Esirler Heyeti Başkanı, bu ankesörlü telefonların sayılarına ve hangi bölümlere bağlanacağına dair detay açıklamadı.

Ebubekir, yerleri değiştirilen ve tecrit altına alınan tutuklulara ilişkin ise İsrail Cezaevleri İdaresinin yerleri değiştirilen tutukluları eski yerlerine nakledeceğini ve tutuklular üzerindeki tecridin kaldırılacağını kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için bugün açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, İsrail Cezaevleri İdaresinin, Filistinli tutuklu temsilcileriyle açlık grevi yapmamaları konusunda anlaşma yapmaya çalıştığı belirtilmişti.

Haberde, tutukluların pazar günü açlık grevi yapmamaları ve protesto düzenlememeleri karşılığında "jammerlerin kaldırılması" talebinin kabul edileceği ancak bunun İsrail Savunma Bakanlığınca henüz onaylanmadığı kaydedilmişti.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "jammerlerin kaldırılması yönünde Filistinli tutuklularla bir anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri yalanlamıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:44 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
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