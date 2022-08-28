İsrail'deki Filistinli tutuklular hak ihlaline karşı protestolara devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'deki Filistinli tutuklular hak ihlaline karşı protestolara devam ediyor

28.08.2022 14:54
İsrail'deki Filistinli tutuklular hak ihlaline karşı protestolara devam ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, hapishane idaresinin taleplerine yanıt vermemesine karşı protesto eylemlerine artırarak devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, hapishane idaresinin taleplerine yanıt vermemesine karşı protesto eylemlerine artırarak devam ediyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların, bazı taleplerinin karşılanmasını ve önceden üzerinde anlaşmaya varılan haklarının iadesini istediğini kaydetti.

Ebubekir, hücre hapsinde tutulan onlarca kişinin normal koğuşlara alınması, kadın ve çocuk tutuklular başta olmak üzere telefon imkanının sağlanması, temizlik maddeleri gibi gerekli malzemelerin hapishane kantininde bulunması gibi konuların Filistinli tutukluların taleplerinin başında geldiğini aktardı.

Heyet Başkanı, taleplerine yanıt verilmemesini protesto eden Filistinli tutukluların, düzenledikleri eylemler kapsamında bugün "düzensizlik" uygulamasını başlattığını belirtti.

Bu uygulamanın, mahkumların herhangi bir temsilcisinin veya sözcüsünün olmaması anlamına geldiğini kaydeden Ebubekir, İsrail Hapishaneler İdaresinin bu durumda her mahkuma ayrı ayrı hitap etmek zorunda kalacağını; mahkumların ne isterse yapabileceğin, bunun İdare için çok rahatsız edici bir durum olduğunu aktardı.

Ebubekir, Hapishaneler İdaresinin uzlaşmaya gitmemesi halinde bir sonraki adımın "toplu açlık grevi" olacağını kaydetti.

Açlık grevinin ilk etapta perşembe günü 1000 tutuklu tarafından başlatılacağını aktaran Ebubekir, diğerlerinin ise daha sonra katılacağını söyledi.

Filistinli tutuklular, 21 Ağustos'ta İsrail Hapishaneler İdaresinin önceki anlaşmalar konusunda geri adım atmasının ardından protesto eylemlerine başladıklarını duyurmuştu.

Filistinli tutuklular 22 Ağustos Pazartesi ve 24 Ağustos Çarşamba günü de rutin güvenlik kontrolüne çıkmayı reddetmiş, getirilen yemekleri geri çevirmişti.

Tutuklular, 25 Ağustos'ta ise İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto için cezaevi avlularında oturma eylemi yapmıştı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

YORUMLAR
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Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı UNRWA: Yeni insani krizler nedeniyle İsrail-Filistin çatışması öncelik değil UNRWA: Yeni insani krizler nedeniyle İsrail-Filistin çatışması öncelik değil
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'deki Filistinli tutuklular hak ihlaline karşı protestolara devam ediyor - Son Dakika

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