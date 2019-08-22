Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Birleşmiş Milletler Ofisi önünde toplanan Filistinliler Gösteriye katılanların taşıdıkları pankartlar ve dövizler FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher'in gösterideki konuşması İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel'in gösterideki konuşması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Ofisi önünde toplanan Filistinliler

Gösteriye katılanların taşıdıkları pankartlar ve dövizler

FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher'in gösterideki konuşması

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel'in gösterideki konuşması İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti. Göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Birlik ve irade ile kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla gurur duyduklarını belirterek, "Sizi unutmamız mümkün değil. Davanız direnişin önceliklerinin başında geliyor." dedi.

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Filistinli güçlerin, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları kurtarmak ve "esir takası" yapmak amacıyla İsrailli askerleri kaçırmak için operasyon planlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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