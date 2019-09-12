Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

2 saat önce

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi, System.String[]

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün Ramallah'taki temsilciliği önünde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail'in tutuklulara yönelik ihlalleri ve keyfi uygulamalarını protesto eden göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğrafları ile serbest bırakılmalarını talep eden dövizler taşıdı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Özgürlükleri Savunma Merkezi Müdürü Hilmi El-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz herhangi bir şekilde mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunan ve açlık grevine başlayan tutuklular için buradayız. Onlara destek ve onlarla dayanışma için buradayız." dedi.

Arac, açlık grevindeki Filistinli tutukluların hayatlarının tehlikede olduğuna dikkati çekerek, uluslararası kurum ve kuruluşlara tutuklular için devreye girme çağrısı yaptı.

29 Filistinli tutuklu açlık grevinde

Filistinli 23 tutuklu daha İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına son vermesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dün açlık grevine başlamıştı. Böylece İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin sayısı 29'a yükselmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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