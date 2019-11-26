Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı
Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı

6 saat önce

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın ölümü dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı, System.String[]

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın ölümü dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların, sayım sırasında siyah elbise giyme, kendi isimleri yerine Ebu Diyak'ın ismini söyleme ve 3 gün boyunca yemekleri iade etme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca tutuklu Filistinlilerin ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı aldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail cezaevi idaresinin, Ebu Diyak'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından herhangi bir olay çıkma ihtimaline karşı sıkı güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

İsrail hapishanesinde 17 yıl tutuklu kalan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, bugün Remle Cezaevi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Diyak'ın 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığını açıklamıştı.

FKÖ, İsrail'in Ebu Diyak'ı serbest bırakması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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