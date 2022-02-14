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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan bir günlük açlık grevi - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan bir günlük açlık grevi

14.02.2022 14:57
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan bir günlük açlık grevi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, İsrail'in "sistematik cezalandırma" uygulamalarını protesto etmek için bir günlük açlık grevine başladığı bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, İsrail'in "sistematik cezalandırma" uygulamalarını protesto etmek için bir günlük açlık grevine başladığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin Filistinli tutuklulara yönelik, "bir ay boyunca ailelerin ziyaretine izin vermeme", "kantin kullanımını yasaklama", "beraber avluya çıkabilecek tutuklu sayısını sınırlandırma" gibi keyfi kararlar aldığı belirtildi.

Cezaevleri İdaresinin ayrıca 9 gündür Filistinli tutukluların avluda geçirdikleri süreyi azalttığına, bunun da gerilim yarattığına işaret edilen açıklamada, tutukluların kendilerine yönelik sistematik cezalandırma uygulamalarını reddettiği kaydedildi.

Açıklamada tüm İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların bu tür keyfi uygulamaları protesto etmek için bir günlük açık grevi yaptığı aktarıldı.

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Filistin, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan bir günlük açlık grevi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan bir günlük açlık grevi - Son Dakika
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