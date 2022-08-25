Tutuklular, İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto ediyor.

"Filistinli tutuklular, tüm İsrail hapishanelerinde avlulara çıktıklarında oturma eylemi yaparak Hapishaneler İdaresi'nin kurallarını protesto ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin daha önce varılan anlaşmalar konusunda geri adım atması nedeniyle 22 Ağustos Pazartesi gününden bu yana tepki amaçlı eylemlerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsrail hapishanelerindeki Filistinliler cezaevi avlularında oturma eylemi yapıyor - Son Dakika

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