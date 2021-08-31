Görüntü Dökümü:
Göstericilerin slogan atması
Filistinli tutukluların resimlerinin taşınması
25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in fotoğrafının taşınması
Hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in annesi Ayşe ed-Diyk ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklukların aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutuklular ve açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi - Son Dakika