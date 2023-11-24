İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu

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İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinli kadınlardan Marah Bekir, 8 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Kadının ailesiyle kavuşma anı ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.





COŞKUYLA KARŞILANDI

12 Ekim 2015'te henüz 16 yaşındayken gözaltına alınan ve 8 yıldır İsrail hapishanelerinde olan Marah Bakir ismindeki Filistinli kadın, Kudüs'te yaşayan ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.





ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.



