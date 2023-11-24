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İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu - Son Dakika

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasında ilk aşama tamamladı. Hamas'ın 13 İsrailli rehineyi salıvermesi sonrası İsrail de 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı hapisten çıkardı. İsrail hapishanesinde 8 yıl tutuklu olan Filistinli Marah Bekir kadındaki bir kadın, Kudüs'teki evinde ailesi tarafından coşkuyla karşılandı. Öte yandan serbest bırakılan başka bir Filistinli kadın Hanan Bergusi ise "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik." dedi.

24.11.2023 - 22:04,  Güncelleme: 22:11
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İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinli kadınlardan Marah Bekir, 8 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Kadının ailesiyle kavuşma anı ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu


COŞKUYLA KARŞILANDI

12 Ekim 2015'te henüz 16 yaşındayken gözaltına alınan ve 8 yıldır İsrail hapishanelerinde olan Marah Bakir ismindeki Filistinli kadın, Kudüs'te yaşayan ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu


ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu


Abdullah Aydemir
Sondakika.com - İnsan Hakları

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Son Dakika İnsan Hakları İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler, ailelerine kavuştu - Son Dakika
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