İsrail hapishanesinde 12 Filistinli korona virüs oldu - Son Dakika

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria kentinde yer alan İsrail'in Ofer Cezaevinde 12 Filistinli tutuklu korona virüs oldu.

Filistin Mahkum ve Eski Mahkum İşleri Komisyonu Başkanı Kadri Ebu Bekir, Ofer Cezaevinde 12 Filistinli tutuklu korona virüsü olduğunu duyurdu. Ebu Bekir, Mahkum ve Eski Mahkum İşleri Komisyonu'nun avukatının çabalarıyla 12 mahkuma virüs bulaştığının öğrenildiğini söyledi. Ebu Bekir, Ofer Cezaevi'deki 160 tutuklunun bulunduğu bölümün tamamen kapatıldığını ifade ederek, korona tespit edilen 12 Filistinlinin karantinaya alındığını belirtti.

İsrail yetkilileri Ofer Cezaevinde yaptığı ihmaller konusunda endişelerini dile getiren Ebu Bekir, "Cezaevinde korona virüs sayısı yükselebilir" dedi. Ebu Bekir, tutuklu Filistinlilerin güvenlik ve sağlığından İsrail'in sorumluluğu olduğunu da vurguladı. - EL HALİL