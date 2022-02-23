İsrail hapishanesinde 12 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde 12 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Muhammed Nevvera'nın sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutuklu Muhammed Nevvera'nın İsrail'in kendisine verdiği hücre cezasını protesto için 12 gündür açlık grevinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Nevvera'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin Nevvera'ya 6 ay önce tecrit cezası verdiği, ikinci tecrit cezasının yeni sona erdiği, İdare'nin üçüncü kez Nevvera'nın tecrit cezasını yenilediği ifade edildi.

İsrail işgaline direniş gösterdiği gerekçesiyle müebbed hapis cezasına çarptırılan Muhammed Nevvera, 2001'den bu yana tutuklu bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.