İsrail hapishanesinde 151 gündür açlık grevinde bulunan Filistinli hastaneye kaldırıldı

İsrail hapishanesinde 151 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 151 gündür açlık grevini sürdüren 40 yaşındaki Avavde'nin sağlık durumunun kritik olduğu ve ani ölüm riski taşıdığı yönünde raporlar bulunduğu belirtildi.

Er-Ramle Cezaevi'nin kliniğinde kalan Avavde'nin hayati tehlikesinin olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İsrail devlet hastanesi Shamir Tıp Merkezi'ne nakledildiği kaydedildi.

Avavde, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 111 gün sürdürdüğü açlık grevini 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in 3 gün süren saldırılarının ardından Gazze'de hafta sonu sağlanan ateşkesin şartları arasında açlık grevindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin serbest bırakılması konusunun da olduğu ifade edilmişti. İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab, Kahire yönetiminin açlık grevindeki Avavde ile 1 Ağustos'ta gözaltına alınan Bessam es-Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İslami Cihad ile varılan ateşkes kapsamında, İsrail hapishanesinde açlık grevindeki Avavde ile gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin serbest bırakılması yönünde taahhütte bulunmadıklarını söylemişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.