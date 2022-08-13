Ziyaretin ardından Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ara buluculuğuyla gerçekleştiği ve kısa sürdüğü, Delal Avavde'nin, eşine yaklaşmasına izin verilmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Açlık grevindeki Filistinli Avavde, özgürlüğüne kavuşuncaya dek eylemini sürdürecek - Son Dakika

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