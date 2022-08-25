İsrail'de 166 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklunun durumu kritik - Son Dakika
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İsrail'de 166 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklunun durumu kritik

25.08.2022 16:03
İsrail'de 166 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklunun durumu kritik

İsrail hapishanesinde 166 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin sağlık durumunun çok kritik olduğu belirtildi.

İsrail hapishanesinde 166 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin sağlık durumunun çok kritik olduğu belirtildi.

Halil Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla 5 aydan uzun süredir açlık grevinde.

Filistinli tutuklunun sağlık durumuyla ilgili eşi Delal Avavde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Eşimin sağlık durumu çok kritik, her an öleceğinden endişe ediyoruz." diyen Delal Avavde, 166 gündür açlık grevine devam eden eşinin tüm vücudunda ağrılar hissettiğini ve konuşmaya gücünün yetmediğini söyledi.

Eşinin serbest kalması talebini yineleyen Filistinli kadın, "Avavde'nin tutukluluk durumunu sürdürme, onu öldürme kararı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarının, gerekli izin belgelerini almalarına rağmen şu ana kadar kendisinin veya aileden diğer fertlerin Avavde'yi ziyaret etmelerine izin vermediğini dile getiren Delal Avavde, "Halil hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı ve idari tutukluluk uygulamasına tabi tutuldu. Avavde'nin bir tek isteği var, o da normal hayatına geri dönmesidir." diye konuştu.

Delal Avavde, İsrail'in ziyaretlere izin vermemesiyle eşi Halil Avavde'nin acılarına acı kattığını ifade etti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

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