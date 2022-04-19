İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu ağırlaştı - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu ağırlaştı

19.04.2022 01:19
İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu ağırlaştı

İsrail hapishanesinde idari tutuklu olarak mahkumiyeti devam eden Halil Avavde'nin (40), tam 47 gündür sürdürdüğü açlık grevi sürecinde sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

İsrail hapishanesinde idari tutuklu olarak mahkumiyeti devam eden Halil Avavde'nin (40), tam 47 gündür sürdürdüğü açlık grevi sürecinde sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu olan Filistin Esirler Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Avavde'nin idari tutukluluğunun sonlandırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eyleminin devam etmesi sonucu sağlık sorunlarının ağırlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Ramla hapishanesinde tuttuğu belirtilen Avavde'nin 47 gündür devam ettiği açlık grevi sonucunda sürekli kan kustuğu, büyük bir halsizlikle tüm vücudunda şiddetli ağrılar hissettiği ifade edildi.

Avavde, 27 Aralık 2021'den bu yana tutukluluğu devam ederken, hakkında altışar aylık olmak üzere 5 kez idari tutukluluk kararı alınmıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu ağırlaştı - Son Dakika


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