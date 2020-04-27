İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi - Son Dakika

Filistin Esirler Cemiyeti 'nden yapılan yazılı açıklamada, Bergusi'nin baygınlık nöbeti geçirdiği ancak hapishane idaresinin Filistinli tutukluya tıbbi müdahalede geç kaldığı ifade edilmişti.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bergusi'nin naaşı toprağa verildi.

Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi ambulanstan alınan cenazeyi helallik almak için omuzlarda baba ocağına getirdi.

İsrail yönetimi tarafından Filistin Kızılayına teslim edilen Bergusi'nin cenazesi, ailesinin yaşadığı Ramallah 'a bağlı Abud beldesine getirildi.

İsrail 'e ait Negev Hapishanesi'nde 22 Nisan'da hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur Cabir el-Bergusi'nin cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria 'da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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