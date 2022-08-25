Filistinli tutuklu Avavde: "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün" - Son Dakika
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Filistinli tutuklu Avavde: "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün"

25.08.2022 23:42
Filistinli tutuklu Avavde: "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün"

İsrail hapishanesinde idari tutuklu bulunan Filistinli Halil Avavde, hakkında uygulanan karara "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün" diyerek tepki gösterdi.

İsrail hapishanesinde idari tutuklu bulunan Filistinli Halil Avavde, hakkında uygulanan karara "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün" diyerek tepki gösterdi.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Assaf Harofeh Hastanesine kaldırılan 166 gündür açlık grevindeki Avavde, küçük kızına sarılırken açıklamalarda bulundu.

Avavde, "Kızlarım ruhumun neşesi, kalbimin parçası... Onlar, vatanım, sevdiklerim ve dünyanın özgür insanları için bedenim çürüyor." dedi.

Açlık grevinin sağlığını ciddi derecede etkilediğine dikkati çeken Avavde, "Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün." şeklinde konuştu.

Filistinli tutuklunun sağlık durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan eşi Delal Avavde ise "Eşimin sağlık durumu çok kritik, her an öleceğinden endişe ediyoruz." demişti.

Ne olmuştu?

En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 15 Ağustos'ta, açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebini reddetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Ağustos'ta, Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli tutuklu Avavde: 'Özgürlük ve onur uğruna, etim ve bedenim çürüsün' - Son Dakika

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