İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

03.09.2022 13:32
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Filistinli bir tutuklunun bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail hapishanesinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Filistinli bir tutuklunun bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince bir süre önce "Kudüs'e izinsiz girdiği" gerekçesiyle gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Filistinli Musa Harun Ebu Mehamid'in (40) sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce İsrail'deki Assaf Harofeh Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Ebu Mehamid'in kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ebu Mehamid'in kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz kaldığı ve ölümünden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Ebu Mehamid'in tam olarak ne zaman gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı "uluslararası soruşturma" istedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Ebu Mehamid'in ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı tıbbi ihmal siyaseti sonucu Ebu Mehamid'in şehit olmasından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM'ye bağlı ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan "Filistinli tutukluların karşılaştığı ihmallerle ilgili ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeleri" talep edildi.

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Kaynak: AA

Musa Harun, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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