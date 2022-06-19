İsrail hapishanesinde uzun süredir açlık grevi yapan 2 Filistinlinin sağlık durumu ciddileşti

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına tepki amacıyla uzun süredir açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun sağlık durumunun riskli bir hal aldığı bildirildi.

Hükümete bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti basın yetkilisi Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 günü aşkın süredir açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin (40) sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirtti.

Avavde'nin hayati organlarında bazı sağlık sorunları olduğunu aktaran Abdurabbu, Filistinli tutuklunun açlık grevinden 100 gün sonra hastaneye sevk edilmesinin sağlık durumunun kötüleşmesine yol açtığını kaydetti.

Abdurabbu, tıbbi muayene ya da destek olmadığı için böbrek, karaciğer ve akciğer başta olmak üzere pek çok organda sağlık sorunu yaşandığını dile getirdi.

Filistinli yetkili, Avavde'nin vücudundaki sıvı ve proteinlerin çoğu ile yaklaşık 30 kilogram kaybettiği bilgisini paylaştı.

Tüm bunların sinir sistemini ve beynini etkilediğine dikkati çeken Abdurabbu, bu durumun sinir sistemine doğrudan zarar veren bir olaya ya da felce yol açabileceğini vurguladı.

İsrail, açlık grevindeki tutukluların taleplerine karşı sessiz

Abdurabbu, ayrıca idari tutukluluk uygulamasını protesto için 74 gündür açlık grevindeki Raid Reyyan (27) isimli Filistinli tutuklunun da 70 günlük hücre hapsinden sonra Ofer Cezaevinden Remle Hapishanesine (Cezaevleri İdaresine bağlı sağlık tesisi) sevk edildiğini kaydetti.

Reyyan'ın bitkinlik, sürekli kusma halinin yanı sıra mineral eksikliğinden muzdarib olduğunu söyleyen Abdurabbu, iki Filistinlinin de idari tutukluluklarına son verilmesi talebi karşısında İsrail makamlarından henüz bir yanıt gelmediğini aktardı.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu olan Filistin Esir Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli tutuklu Zekeriya ez-Zubeydi'nin Avavde ile Reyyan'ı desteklemek için başladığı açlık grevine 15. gününde de devam ettiği aktarıldı.

Filistinli tutuklu Muhammed Nevvara'nın da İsrail'in güneyindeki Reymun Hapishanesinde 11 aydır devam eden tecrit halini protesto için 6 gündür açlık grevi yaptığı belirtildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.