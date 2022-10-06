İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek

İsrail'in Ofer Cezaevi'nde bulunan Filistinli 900 tutuklu, açlık grevindeki arkadaşlarına destek vermek için bir gün boyunca öğünleri geri çevirme kararı aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Ofer Cezaevi'ndeki 900 Filistinlinin, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren 30 tutukluya destek amacıyla bir gün boyunca öğünleri geri çevirme kararı aldığı bildirildi.

Ofer Cezaevi'ndeki 30 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluğu" protesto etmek için 25 Eylül'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yargısız" cezası: İdari tutukluluk

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasaları, tutuklanan kişinin hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemediği "idari tutukluluk" uygulamasını içeriyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak (Şin-Bet) ile iş birliği halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Gözaltındaki Filistinliler, 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkartılıyor.

Ancak burada tutuklu Filistinli veya avukatı, askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle bir yargı süreci ya da savunma mümkün değil.

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, askeri mahkemeler, tutuklanan kişilere yönelik kararlarda "otomatik onay mercileri" şeklinde hareket ediyor.

İnsan haklarına aykırı bu uygulama, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar tarafından da yoğun biçimde eleştiriliyor.