İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek

06.10.2022 13:02
İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek

İsrail'in Ofer Cezaevi'nde bulunan Filistinli 900 tutuklu, açlık grevindeki arkadaşlarına destek vermek için bir gün boyunca öğünleri geri çevirme kararı aldı.

İsrail'in Ofer Cezaevi'nde bulunan Filistinli 900 tutuklu, açlık grevindeki arkadaşlarına destek vermek için bir gün boyunca öğünleri geri çevirme kararı aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Ofer Cezaevi'ndeki 900 Filistinlinin, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren 30 tutukluya destek amacıyla bir gün boyunca öğünleri geri çevirme kararı aldığı bildirildi.

Ofer Cezaevi'ndeki 30 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluğu" protesto etmek için 25 Eylül'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yargısız" cezası: İdari tutukluluk

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasaları, tutuklanan kişinin hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemediği "idari tutukluluk" uygulamasını içeriyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak (Şin-Bet) ile iş birliği halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Gözaltındaki Filistinliler, 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkartılıyor.

Ancak burada tutuklu Filistinli veya avukatı, askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle bir yargı süreci ya da savunma mümkün değil.

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, askeri mahkemeler, tutuklanan kişilere yönelik kararlarda "otomatik onay mercileri" şeklinde hareket ediyor.

İnsan haklarına aykırı bu uygulama, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar tarafından da yoğun biçimde eleştiriliyor.

YORUMLAR
500
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması tamamlanma eşiğinde Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması tamamlanma eşiğinde Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı
Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:59 Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:03 Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti
11:48 Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu
10:50 Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yollayarak gelir vergisinde düzenleme talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail hapishanesindeki 900 Filistinliden açlık grevindeki arkadaşlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement