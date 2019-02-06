İsrail Hapishanesindeki Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Faris Barud (51) sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İsrail
hapishanesindeki Filistinli tutuklu Faris Barud (51) sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 yıldır İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde tutulan Barud sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine çevredeki bir İsrail hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağırlaşan Barud'un kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumduğu, ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Faris Barud, son yıllarda alması gereken tıbbi tedaviyi bilerek ihmal etti. Tıbbi tedaviye imkan vermediğinden dolayı ölüme ilişkin kesin bulgu bulunamadı. "
Abluka altında bulunan Gazze Şeridi
'ndeki Şati mülteci kampı nüfusuna kayıtlı Barud'un bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü suçlamasıyla 1993'te İsrail güçlerince gözaltına alındığı ve ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiği dile getirildi.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:39 Kaynak: AA
Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması
Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu