Son Dakika Haberleri: İsrail Hapishanesindeki Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı

İsrail Hapishanesindeki Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı

9 dakika önce

Filistinli tutuklu Adil es-Selvadi, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevine başladı.

İsrail Hapishanesindeki Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı, System.String[]
Filistinli tutuklu Adil es-Selvadi, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevine başladı.


Selvadi'nin kardeşi Cemil es-Selvadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Adil'i (46), yaklaşık 2 ay önce Kudüs'te gözaltına aldığını, daha sonra bu gözaltının kendisine suç isnat edilmeksizin 6 aylık idari tutukluluğa çevrildiğini belirtti.


Cemil, kardeşinin, bu durumu protesto için açlık grevine başladığını, duruşmaya çıkarılıncaya kadar grevi sürdüreceğini söyledi.


İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:08 Kaynak: AA

Kudüs, İsrail, Güncel
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