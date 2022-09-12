İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 37 günlük açlık grevini sona erdirdi

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Addal Musa, idari tutukluluk uygulamasına tepki amacıyla 37 gün önce başladığı açlık grevini, kasım ayında serbest bırakılma vaadi karşılığında sonlandırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır beldesi sakinlerinden olan Musa (34), İsrail makamlarıyla kasım ayında serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Musa bunun üzerine 37 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdı.

Musa, 7 Ağustos'tan bu yana idari tutuklu olarak hapis yatıyordu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yargısız" cezası: İdari tutukluluk

İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasaları, tutuklanan kişinin hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemediği "idari tutukluluk" uygulamasını içeriyor.

İnsan haklarına aykırı bu uygulama, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar tarafından da yoğun biçimde eleştiriliyor.

İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak (Şin-Bet) ile iş birliği halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Gözaltındaki Filistinliler, 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkartılıyor.

Ancak burada tutuklu Filistinli veya avukatı, askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle bir yargı süreci ya da savunma mümkün değil.

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, askeri mahkemeler, tutuklanan kişilere yönelik kararlarda "otomatik onay mercileri" şeklinde hareket ediyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Altı ay sonra yeniden askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.