Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede
Son Dakika Güncel Haber

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede

2 saat önce

Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.

Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, üzerinde "Hasta tutukluları tıbbi ihmal politikasından kurtarın" ve "İş işten geçmeden Sayih'i kurtarın" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]