İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede
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Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:23 Kaynak: AA
Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.
Filistinli Gazeteciler Forumu, çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenledi.
Gösteriye katılanlar, üzerinde "Hasta tutukluları tıbbi ihmal politikasından kurtarın" ve "İş işten geçmeden Sayih'i kurtarın" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
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