İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti

10.11.2020 20:21
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vair'in (46) "tıbbi ihmal" nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vair'in (46) "tıbbi ihmal" nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Vair'in geçen yıl gırtlak kanseri teşhisi konulduktan sonra "tıbbi ihmale" maruz kalması sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cemiyet Başkanı Kaddura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ebu Vair'in sağlık durumu, Remle Hapishanesi kliniğinde kötüleşti ve başka bir hastaneye nakledilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu Vair'in şehit olması tıbbi ihmalin bir sonucudur ve organize savaş suçudur. Bu durum işgalcilerin suçluluğunu, siyonist gardiyanların sadistliğini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

İslami Cihad Hareketi de Ebu Vair'in hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in mahkumları yavaş yavaş öldürme ve tehlikeli hastalıklardan ölüme terk etme politikası izlediği aktarıldı.

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri de yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Vair'in tüm uluslararası yasalara ve normlara aykırı şekilde sağlığını kötüleştiren tıbbi ihmallere maruz kaldığını ifade etti.

Fahuri, insan hakları kurumları ve uluslararası örgütlere mahkumlara karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Filistinli Esirler Cemiyeti, 25 Ekim'de Ebu Vair'in kansere yakalandıktan sonra konuşma ve yemek yeme yetisini kaybettiğini, hızlı şekilde kilo vermeye başladığını duyurmuştu.

Kuveyt'te 1974 yılında doğan ve Cenin kentine bağlı Kubbatiye kasabasında yaşayan Ebu Vair, 2003 yılında tutuklanmış ve işgale direnmekten altı kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin, İsrail, Kasım, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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