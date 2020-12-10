İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye'nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye'nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu

10.12.2020 19:13
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye'nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu, System.String[]

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrail hapishanesindeki 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr'ın, Türkiye'nin vize vermesi sayesinde serbest bırakıldığını söyledi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrail hapishanesindeki 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr'ın, Türkiye'nin vize vermesi sayesinde serbest bırakıldığını söyledi.

Büyükelçi Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebulhayr'ın serbest bırakılacağını ancak 11 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmemesi durumunda hakkındaki eski müebbet hapis cezasının İsrail makamlarınca uygulamaya konulacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Demirer, başka bir ülke vatandaşlığı olmayan Ebulhayr'ın daha önce ikamet ettiği Yunanistan'dan vize alamadığı için Türkiye'den yardım istediğini ifade ederek, "Biz de kendisine vize vererek yardımcı olduk. Böylece müebbet hapis cezasından kurtularak serbest kalmasını sağladık." dedi.

Tutuklunun ailesinden Türkiye'ye teşekkür

AA muhabirinin ulaştığı Ebulhayr'ın kardeşi Vehim Ebulhayr, ağabeyinin Akka doğumlu olduğu için İsrail vatandaşlığını hak ettiğini ancak İsrail'in onu bu haktan mahrum ettiğini dile getirdi.

Kardeş Ebulhayr, "İsrail'in vatandaşlık vermemesi nedeniyle ağabeyim yeniden müebbet hapisle karşı karşıyaydı. Biz de Filistin makamlarına başvurduk ve vatandaşlık aldık ancak ülkede kalamıyordu. Bunun üzerine Türkiye makamlarına ulaştık ve yardım talebinde bulunduk." dedi.

İsrail'in kuzeydeki Gilboa Hapishanesi'nde bulunan ağabeyinin Türkiye'nin girişimleri ve vize çıkarması üzerine ülkeden ayrılabildiğini vurgulayan Ebulhayr, "Büyükelçi Demirer başta olmak üzere Türkiye devletine ve halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ebulhayr, İsrail'in ağabeyine hakkı olan vatandaşlığı vermeyerek bir skandala da imza attığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu girişimlerinin kendileri için çok büyük bir anlam ifade ettiğini kaydetti.

FKÖ de duyurdu

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr'ın Türkiye'nin girişimleriyle İsrail tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Filistin Esirler Heyetinin Halkla İlişkiler Kurumu Müdürü Fuad El-Hudli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Ebulhayr'ı Filistin vatandaşlığı olmadığı için 3 yıllık mahkumiyet sürecinin sona ermesine rağmen serbest bırakmadığını belirtti.

Hudli, 1945 doğumlu Ebulhayr'ın Türkiye'nin kendisine vize vermesi ve girişimleri üzerine İsrail makamlarınca serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde doğan Ebulhayr, 1969 yılında gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 1983 yılında İsrail ile Filistinli gruplar arasında yapılan esir takasıyla serbest bırakılarak, Libya'ya sürgün edilmişti.

Libya'dan Yunanistan'a geçen Ebulhayr, 2017 yılının mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'ya dönüşünde İsrail tarafından tutuklanarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Büyükelçi, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye'nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, uyuşturucu bağımlısı çıktı Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Kulüp başkanını silahlı saldırıda ağır yaralayan zanlının suç dosyası kabarık çıktı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek         
18:31
Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı         
17:56
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı         
16:19
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 19:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye'nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei