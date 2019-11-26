Son Dakika Haberleri: İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
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İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

6 saat önce

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu. Diyak'ın Cenin kentindeki evine taziyeye giden Filistinliler, Diyak'ın fotoğraflarını taşıdı.

İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:49 Kaynak: AA
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