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İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
6 saat önce
İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:49 Kaynak: AA
İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu. Diyak'ın Cenin kentindeki evine taziyeye giden Filistinliler, Diyak'ın fotoğraflarını taşıdı.
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