İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı - Son Dakika
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İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı

23.03.2022 23:57
İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı

KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) — Askeri bir sözcü yaptığı yazılı açıklamada, Yükseltilmiş Sensör ön uyarı ve tespit sisteminin, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan operasyonel olarak kullanılacağı İsrail Hava Kuvvetleri'ne devredildiğini belirtti. İsrail ordusuna göre, devasa bir zeplini andıran sistem, devlete ait İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin bir yan kuruluşu olan ELTA ile ABD aerostat şirketi TCOM işbirliğinde […]

KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) — Askeri bir sözcü yaptığı yazılı açıklamada, Yükseltilmiş Sensör ön uyarı ve tespit sisteminin, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan operasyonel olarak kullanılacağı İsrail Hava Kuvvetleri'ne devredildiğini belirtti. İsrail ordusuna göre, devasa bir zeplini andıran sistem, devlete ait İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin bir yan kuruluşu olan ELTA ile ABD aerostat şirketi TCOM işbirliğinde geliştirildi. Açıklamada, "Sistem çeşitli tehditlere yönelik gelişmiş algılama ve uyarı sağlayacak, ayrıca İsrail hava sahası savunmasında, hava kontrolünün tam bir tablosunu oluşturmada ilave bir unsur olacak" ifadesi yer aldı. Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyine konuşlandırılan Yükseltilmiş Sensör, dünyanın en büyük aerostatlarından birine kuruldu.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne İsrail semalarını savunma konusunda daha gelişmiş ve kesin bir beceri kazandıracak" sistemin, "Hava Kuvvetleri'nin İsrail'in kuzeyindeki önemli zorlukların üstesinden gelmesine yardım edeceğini" vurguladı. Yükseltilmiş Sensör sistemi, İsrail'in dört operasyonel savunma katmanından biri. Diğer üçü ise her türlü hava koşullarına dayanıklı, hareketli savunma sistemi Demir Kubbe, orta ve uzun menzilli Davud Sapanı hava savunma sistemi ve uzun menzilli Arrow-2 ve Arrow-3 füze savar sistemleri.

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Havacılık, 23 Mart, İsrail, Uzay, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı - Son Dakika


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