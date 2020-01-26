İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu - Son Dakika

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu
43 dakika önce
İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:30 Kaynak: AA
İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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