İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu - Son Dakika
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İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu

43 dakika önce

İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu, System.String[]

İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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