İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu - Son Dakika

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

29 dakika önce

İsrail hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu.

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu, System.String[]

İsrail hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]