İsrail Hava Savunma Sistemi "Demir Kubbe"nin her bir Gazze roketini durdurmasının mali karşılığı dudak uçuklattı! - Son Dakika

İsrail Hava Savunma Sistemi "Demir Kubbe"nin her bir Gazze roketini durdurmasının mali karşılığı dudak uçuklattı!

17.05.2021 17:46
İsrail Hava Savunma Sistemi

Gazze'den İsrail tarafına geçtiğimiz hafta fırlatılan binlerce roketin büyük bir kısmı, İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe tarafından imha edilerek etkisiz hale getirilmişti. Hala devam eden bu füze savaşında İsrail'in can ve mal kaybı Filistin ile kıyaslanamayacak kadar az. Fakat durdurulan füzelerin bile oluşturduğu maddi kayıp İsraillileri zora sokacak.

HER BİR ROKETİN İMHASI İÇİN 50.000 İLA 100.000 AMERİKAN DOLARI GEREKİYOR.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazzelilerinkullandığı roketlerin çoğu el yapımı. Kısa menzilli olanlarının üretim maliyeti ise ortalama sadece 300 ile 800 dolar arasında. Uzun menzilli roketlerin üretim maliyeti ise bunun 2 veya 3 katı arasında değişiyor.

İsrail Askeri İstihbaratı AMAN'ın yaptığı açıklamada ise (geçtiğimiz hafta fırlatılanlar hariç) Hamas'ın bilinen 14.000 füzesi daha olduğu bilgisi verilmişti. Bunların bir kısmı ise uzun menzilli ve Tel Aviv veya Eylat kentlerindeki hedefleri vurabilecek kapasiteye sahipler. Şu ana kadar atılan roketlerin yaklaşık sayısı ise sadece 3.100

İbrani Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Uzi Rubin, "Hamas'ın en iyi roketlerinin bile düşük maliyetli" olduğunu belirtti.

İSRAİL İSTİHBARATININ HABERİ YOKTU

Rubin, Hamas'ın askeri kanadı olan el-Kassam Tugaylarının kullandığı, uzun menzilli ve yıkıcı güce sahip "Ayyaş roketine" işaret ederek, İsrail ordusunun, Hamas'ın, Eylat bölgesine kadar ulaşabilecek bir füzesi olduğunu daha önce bilmediğini" ve İsrail istihbaratının eksik tahminlerinin olduğunu belirtti.

Bu istihbarat eksiği İsraile pahalıya patlıyor ve patlamaya da devam edecek gibi görünüyor.

İsrail Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe nin her bir Gazze roketini durdurmasının mali karşılığı dudak uçuklattı!

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Son Dakika Dünya İsrail Hava Savunma Sistemi 'Demir Kubbe'nin her bir Gazze roketini durdurmasının mali karşılığı dudak uçuklattı! - Son Dakika Dünya


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